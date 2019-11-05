Son Dakika Haberleri: TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 76.90'a yükseldi
Son Dakika Ekonomi TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 76.90'a yükseldi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 76.90'a yükseldi

6 saat önce

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Eylül ayındaki 76.81 düzeyinden, Ekim'de 76.90 düzeyine yükseldi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 76.90'a yükseldi, System.String[]

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Eylül ayındaki 76.81 düzeyinden, Ekim'de 76.90 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru ise, Eylül ayındaki 81.53  düzeyinden, Ekim'de 81.32 düzeyine düştü.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 76.66'dan 76.81'e, Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 81.70'ten 81.53'e revize edildi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor. (Grafik - Tablo)


Tüketici Fiyatları Endeksi, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu sene palamut az olunca balıkçılar kurnazlığa başladı! Palamut diye tombik satıyorlar
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 76.90'a yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]