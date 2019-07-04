Son Dakika Haberleri: TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.1'e yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.1'e yükseldi

1 saat önce

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Mayıs ayındaki 69.8'den Haziran'da 72.1'e yükseldi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.1'e yükseldi, System.String[]
Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Mayıs ayındaki 69.8'den Haziran'da 72.1'e yükseldi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, denklemde reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
REK Eylül 2018'de gördüğü tarihi düşük düzey olan 62.50'den toparlanma devam ediyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre REK Eylül 2018'deki 62.50'den kademeli olarak yükseldi.
Tarihi düşük düzeyini izleyen sekiz aylık dönemde REK Ocak'ta, Mart'ta, Nisan'da ve Mayıs'ta geriledikten sonra Haziran ayında yükseldi. REK 2016 yılı boyunca 100 düzeyinin üzerinde kalmıştı. 
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. (Grafik)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:22 Kaynak: DHA
Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta Umut Güner'in istifasının arkasında Orhan Ak çıktı Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar büyük ilgi görüyor Kilosu 8 bin liraya satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:55:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.1'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]