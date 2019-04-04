Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 77.15'e Geriledi
1 saat önce
Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Şubat'taki 77.24 düzeyinden Mart'ta 77.15'e geriledi.
Türkiye
'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Şubat'taki 77.24 düzeyinden Mart'ta 77.15'e geriledi.
Merkez bankası verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, geçen Eylül
ayında gördüğü tarihi düşük düzey olan 62.50'den, Ekim'de 70'e, Kasım'da 75.73'e, Aralık
'ta 76.38'e yükselmişti.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini ya da başka bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. Merkez Bankası
'nın geçen ay itibarıyla güncellediği reel efektif döviz kuru endeksi veri seti artık 1994 yılına kadar geri gidiyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:25 Kaynak: DHA
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