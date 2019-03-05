Son Dakika Haberleri: Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 77.24'e Yükseldi

Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 77.24'e Yükseldi

7 dakika önce

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Ocak'taki 75.74 düzeyinden, Şubat'ta 77.24 düzeyine yükseldi.

Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 77.24'e Yükseldi, System.String[]
Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Ocak'taki 75.74 düzeyinden, Şubat'ta 77.24 düzeyine yükseldi.

Merkez bankası verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, geçen Eylül ayında gördüğü tarihi düşük düzey olan 62.50'den, Ekim'de 70'e, Kasım'da 75.73'e, Aralık'ta 76.38'e yükselmişti.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini ya da başka bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. Merkez Bankası'nın geçen ay itibarıyla güncellediği reel efektif döviz kuru endeksi veri seti artık 1994 yılına kadar geri gidiyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim

Genç Liderler Buluşması, 9 Mart 2019'da Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 15:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 77.24'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]