Son Dakika Haberleri: TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım'da 77.35'e yükseldi
Son Dakika Ekonomi TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım'da 77.35'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım'da 77.35'e yükseldi

6 saat önce

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Ekim ayındaki 76.9 düzeyinden, Kasım'da 77.35 düzeyine yükseldi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım'da 77.35'e yükseldi, System.String[]

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Ekim ayındaki 76.9 düzeyinden, Kasım'da 77.35 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru ise, Ekim ayındaki 81.32  düzeyinden, Kasım'da 81.82 düzeyine yükseldi.Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.


Tüketici Fiyatları Endeksi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:05 Kaynak: DHA
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