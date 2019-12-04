Son Dakika › Ekonomi › TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım'da 77.35'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım'da 77.35'e yükseldi
6 saat önce
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Ekim ayındaki 76.9 düzeyinden, Kasım'da 77.35 düzeyine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:05 Kaynak: DHA
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Ekim ayındaki 76.9 düzeyinden, Kasım'da 77.35 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru ise, Ekim ayındaki 81.32 düzeyinden, Kasım'da 81.82 düzeyine yükseldi.Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.
Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir