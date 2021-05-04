BIST100 yüzde 0.34 düştü, dolar 8.32 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.34 düştü, dolar 8.32 lirada

04.05.2021 17:05
BIST100 yüzde 0.34 düştü, dolar 8.32 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,411 ve 1,428 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.34 düşüşle 1,416.25 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,411 ve 1,428 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.34 düşüşle 1,416.25 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.30 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.08 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.58 eksideydi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nisan'da 62.29'a geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK Kasım'da 60.52 ile tarihi düşük düzeye gerilemişti. Endeks Aralık'ta 62'yi aştıktan sonra Ocak'ta 66'ya, Şubat'ta da 69'a yükseldi. REK'in 65.57'ye indiği Mart itibarıyla endekste düşüş başladı.Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayında gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyonun yükseldiğine işaret ederek, "Tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan geldi" saptaması yaptı.TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyretti; ancak, baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonu belirgin şekilde yükseldi" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2393 lira ve en yüksek 8.3481 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 9.9291 lira ve en yüksek 10.0391 lirayı gördükten sonra, 10.00 – 10.01 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4490 lira ve en yüksek 11.5972 lirayı gördükten sonra 11.54 – 11.55 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20337 - 1.20660 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20301 düzeyindeydi.Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açıkları, Ocak'ta aylık bazda 1.58 milyar dolar azalma ile 156 milyar 138 milyon dolar olarak hesaplandı.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1.0 milyar 383 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 2 milyar 966 milyon dolar azaldı.TCMB verilerine göre, bu dönemde yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.0 milyar 344 milyon dolar ve 254 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 289 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 1.0 milyar 383 milyon dolar azaldı.Yükümlülüklerde ise, aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 364 milyon dolar, 516 milyon dolar ve 2.0 milyar 86 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.0 milyar 966 milyon dolar azaldı.Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; bu dönemde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 403 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 767 milyon doları azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.0 milyar 109 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 493 milyon doları azaldı.Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 119 milyar 774 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık dönemine göre 34 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindeydi.


Tüketici Fiyatları Endeksi, Döviz Kuru, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.34 düştü, dolar 8.32 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
18:24
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı öldürmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı öldürmüş         
17:53
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede         
17:39
Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler         
17:31
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
17:11
Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro! Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!         
16:59
'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı         
16:27
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi         
15:07
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım         
14:19
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 18:47:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.34 düştü, dolar 8.32 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement