TÜFE bazlı REK Ağustos'ta 63.71'e geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ağustos ayında 63.71 düzeyine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre REK, Haziran'da 69.14, Temmuz'da 68.31 düzeyindeydi. REK, Eylül 2018'de lirada yaşanan sert değer kaybının ardından 62.58 ile en düşük düzeyine gerilemişti.

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru da Temmuz'daki 77.0 düzeyinden Ağustos'ta 72.68 düzeyine geriledi.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Grafik)