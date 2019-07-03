Son Dakika Haberleri: TÜFE haziranda yüzde 0,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 arttı
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TÜFE haziranda yüzde 0,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 arttı

1 saat önce

TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 artış gösterdi.

TÜFE haziranda yüzde 0,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 arttı, System.String[]
TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,04 oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:17 
Ekonomi
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