TÜFE haziranda yüzde 0,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 arttı
1 saat önce
TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 artış gösterdi.
TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,04 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:17
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