Son Dakika Haberleri: TÜFE mayısta yüzde 0,95, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 arttı
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TÜFE mayısta yüzde 0,95, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 arttı

1 saat önce

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,71 oldu.

TÜFE mayısta yüzde 0,95, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 arttı, System.String[]
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,85 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 4,99, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,99 yükseldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:23 
Dünya
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