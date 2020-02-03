TÜFE sepetinde gıda ağırlığı düştü, alkol-tütün ağırlığı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) sepetinde en büyük harcama grubu olan "gıda ve alkolsüz içecekler"in ağırlığını düşürüp, "alkollü içecekler ve tütün"ün ağırlığını artırdı.

TÜİK, tüketici fiyatları endeksinde yıllık güncellemesini açıkladı. TÜİk güncellemesinde, "TÜFE sepetinde yer alan ürünlerin sayısı her yıl değişim gösterebilmektedir. Her yıl ayrıca endeks sepetinde yer alan ürünler için tanımlar gözden geçirilmekte, piyasada yer alan en güncel tanımlara göre fiyatlar tabletler ile alanda derlenmektedir. TÜFE tüketim sepeti ve ağırlıkları yıl içinde hiçbir şekilde değişmeden sabit kalmaktadır" denildi.

TÜİK verilerine göre, "gıda ve alkolsüz içecekler"in ağırlığı yüzde 23.29 düzeyinden 22.77'ye düşürülürken, "alkollü içecekler ve tütün"ün ağırlığı yüzde 4.23 düzeyinden yüzde 6.06 düzeyine yükseltildi.

Bu dönemde "giyim ve ayakkabı" ağırlığı da yüzde 7.24'ten yüzde 6.96'ya, "konut"un ağırlığı yüzde 15.16'dan yüzde 14.34'e, "ev eşyası"nın ağırlığı yüzde 8.33'ten yüzde 7.77'ye düşürüldü.

"Sağlık" payı yüzde 2.58'den yüzde 2.80'e yükseltilirken, "ulaştırma"nın payı yüzde 16.78'den yüzde 15.62'ye düşürüldü.

TÜİK ayrıca, TÜFE sepetine, "davlumbaz" ve "çocuk için tayt"ı eklerken, "aspiratör" ve "fotoğraf makinesi"ni sepetten çıkarttı. (Tablo)