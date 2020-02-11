TÜFE'ye endeksli tahvilde toplam satış 1.52 milyar lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜFE'ye endeksli tahvilde toplam satış 1.52 milyar lira - Son Dakika Ekonomi

TÜFE'ye endeksli tahvilde toplam satış 1.52 milyar lira

6 saat önce

Hazine'nin Şubat ayı iç borçlanma programı çerçevesinde Salı günü gerçekleştirdiği 4 Kasım 2026 itfalı tahvili yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklif (ROT) ile birlikte toplam satış 1 milyar 520 milyon lira, dönemsel getiri yüzde 7.19 oldu.

TÜFE'ye endeksli tahvilde toplam satış 1.52 milyar lira, System.String[]

Hazine'nin Şubat ayı iç borçlanma programı çerçevesinde Salı günü gerçekleştirdiği 4 Kasım 2026 itfalı tahvili yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklif (ROT) ile birlikte toplam satış 1 milyar 520 milyon lira, dönemsel getiri yüzde 7.19 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TÜFE'ye endeksli 7 yıllık tahvilde net satış 920 milyon lira, nominal teklif 2 milyar 558 milyon lira oldu. ROT satışta da piyasa yapıcılara 600 milyon liralık satış yapıldı ve ROT'ta nominal teklif 2 milyar 52 milyon lira oldu. (Tablo)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
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