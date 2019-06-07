Son Dakika Haberleri: Tüfeği ile oynarken kendini ve anneannesini yaraladı
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Tüfeği ile oynarken kendini ve anneannesini yaraladı

38 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi tüfeği ile oynarken, hem kendini hem de anneannesini yaraladı.

Tüfeği ile oynarken kendini ve anneannesini yaraladı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi tüfeği ile oynarken, hem kendini hem de anneannesini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.00 sıralarında Aydın'ın Çine ilçesi Yörükler Mahallesi'nde meydana geldi. Necla Çetin (45) evde bulunan tüfeği ile oynarken tüfek bir anda ateş aldı. Çetin ve anneannesi Havana Özdemir (75) tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri ve 112 Hızır Acil ekipleri sevk edildi. Çetin ve Özdemir sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çine'den Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çine Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
Aydın, Çine, 3. Sayfa
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