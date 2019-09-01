Son Dakika Haberleri: Tüfeği kazara ateş alan güvenlik korucusu yaralandı
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Tüfeği kazara ateş alan güvenlik korucusu yaralandı

2 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tüfeği kazara ateş alan güvenlik korucusu yaralandı.

Tüfeği kazara ateş alan güvenlik korucusu yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tüfeği kazara ateş alan güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik korucusu Ebubekir Mutlu (48), Yeşiltepe köyündeki tarlasını sürdüğü esnada av tüfeği ateş aldı.

Saçmalarla sol bacağından yaralanan Mutlu, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Korucunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çelikhan, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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