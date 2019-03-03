Son Dakika Haberleri: Tüfeği Temizlerken Babasını Vurdu

Tüfeği Temizlerken Babasını Vurdu

53 dakika önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir kişi av tüfeğini temizlerken babasını vurdu.

Tüfeği Temizlerken Babasını Vurdu, System.String[]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir kişi av tüfeğini temizlerken babasını vurdu.

İddiaya göre, Alikurt Mahallesi'ndeki evlerinde ruhsatsız av tüfeğini temizleyen Atakan S. (20), tüfeğin isteği dışında ateş alması sonucu babası Mehmet S'yi (60) yaraladı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Mehmet S. buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Atakan S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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