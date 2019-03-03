Tüfeği Temizlerken Babasını Vurdu
53 dakika önce
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir kişi av tüfeğini temizlerken babasını vurdu.
Denizli
'nin Bozkurt ilçesinde bir kişi av tüfeğini temizlerken babasını vurdu.
İddiaya göre, Alikurt Mahallesi'ndeki evlerinde ruhsatsız av tüfeğini temizleyen Atakan S. (20), tüfeğin isteği dışında ateş alması sonucu babası Mehmet S'yi (60) yaraladı.
Denizli Devlet Hastanesi
'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Mehmet S. buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Atakan S. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:58 Kaynak: AA
Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu
Talihsiz Genç, Silahını Temizlerken Babasını Öldürdü
Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok