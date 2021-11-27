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Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu - Son Dakika

Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

27.11.2021 17:26
Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'i (32) yaraladı.

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'i (32) yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Humeydi çalıştığı iş yerinde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla eli tetiğe dokundu. Dolu olan silah ateş aldı, saçmalar kendisine ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'e isabet etti. Silah sesini duyan esnafın çağırdığı ambulansla 2 yaralı, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Mecdeldin Elasker'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu
Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu - Son Dakika


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