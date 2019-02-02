Tüfeğinden Çıkan Saçmaların İsabet Ettiği Şahıs, Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde dengesini kaybederek düşen şahıs, tüfeğinden çıkan saçmaların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde dengesini kaybederek düşen şahıs, tüfeğinden çıkan saçmaların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.



Olay, ilçeye bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. Y. avlanmak için tüfeğini alarak kayalık bölgeye çıktı. Kayalık bölgeden dengesini kaybederek düşen şahsın tüfeği ateş alması sonucu saçmalar kafasına isabet etti. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden köy sakinleri jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

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