Son Dakika Haberleri: Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı
Son Dakika Güncel Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı

Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı

52 dakika önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, av tüfeğini temizlemek isterken yanlışlıkla tetiğe dokunan E.D., beşiğindeki 3 aylık oğlu A.E.D.'yi yüzünden yaraladı.

Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, av tüfeğini temizlemek isterken yanlışlıkla tetiğe dokunan E.D., beşiğindeki 3 aylık oğlu A.E.D.'yi yüzünden yaraladı. Yaralı bebek, hastanede tedaviye alındı.

Milas'ın kırsal Aslanyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan E.D., dün saat 21.00 sıralarında, evde av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalardan 1'i, beşiğinde yatan oğlu A.E.D.'nin yüzüne isabet etti. Minik A.E.D., ambulansla Milas'taki özel hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, olayın ardından baba E.D.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın ifadesine başvurduğu anne İ.D.'nin ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini belirtip, şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.


Jandarma, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
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