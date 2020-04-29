Tüfeğini temizlerken 8 yaşındaki oğlunu vurdu - Son Dakika

Tüfeğini temizlerken 8 yaşındaki oğlunu vurdu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde site görevlisi baba, tüfeğini temizlerken bir anda tüfeğin ateş alması ile 8 yaşındaki oğlunu vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz çocuk hastanye kaldırılırken, baba B.D. ise çocuğunu sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra jandarmaya teslim oldu. İlk müdahalesi Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan M.E.C adlı çocuk durumu ağır olduğu için Aydın'a sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda turistik tesislerin de bulunduğu köyde bir mekanda görevli olduğu öğrenilen B.D. isimli şahıs, iddiaya göre tüfeğini temizlerken tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi bu sırada kardeşleri ile evin bahçesinde oynamakta olan B.D.'nin üvey oğlu M.E.C.'ye isabet etti. Üvey oğlunun kanlar içinde yere yığıldığını gören baba B.D. çocuğunu kucağına alıp ana yola inerek yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Yoldan geçen bir araç ile Kuşadası istikametine doğru taşınan talihsiz çocuk Kuşadası otogarı yakınlarında kendisi için gelen ambulansa nakledildi. Ambulansla Kuşadası Devlet hastanesi'ne kaldırılarak burada ilk müdahalesi yapılan durumu ağır olan M.E.C. ambulansla Aydın'a sevk edildi.

Üvey oğlunu sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra baba B.D. ise jandarmaya teslim oldu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.