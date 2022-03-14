Tüfeğini temizlerken kendi vurdu - Son Dakika
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Tüfeğini temizlerken kendi vurdu

14.03.2022 13:58

Tüfeğini temizlerken kendi vurduKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfeğini temizlerken kendini vuran şahıs ağır yaralandı.

Tüfeğini temizlerken kendi vurdu

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfeğini temizlerken kendini vuran şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, M.Ş. tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu. Ailesinin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz adam ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüfeğini temizlerken kendi vurdu
Tüfeğini temizlerken kendi vurdu
Tüfeğini temizlerken kendi vurdu

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Kayseri, Polis, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüfeğini temizlerken kendi vurdu - Son Dakika


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