TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

10.09.2022 20:42

ZONGULDAK'ta Ersin Tunçdemir, av tüfeğini temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kardeşinin eşi Derya Tunçdemir'i (42) kazara vurarak öldürdü.

ZONGULDAK'ta Ersin Tunçdemir, av tüfeğini temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kardeşinin eşi Derya Tunçdemir'i (42) kazara vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Ersin Tunçdemir, av tüfeğini temizlerken silah bir anda ateş aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, yengesi Derya Tunçdemir'e isabet ett. 3 çocuk annesi kadın kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçdemir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Derya Tunçdemir'in yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Polis, Ersin Tunçdemir'i gözaltına alırken, av tüfeğine de el konuldu. Ersin Tunçdemir'in emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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