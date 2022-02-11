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Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı - Son Dakika

Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı

11.02.2022 16:17

Antalya'da serasını sattığı baba ve oğluyla anlaşmazlık yaşayan yaşlı adam, eline aldığı av tüfeğiyle baba ve oğlunu kovalamaya başladı. Baba ve oğlunun kaçtığını gören adam sinirini, onlara ait kamyonetin lastiğini av tüfeğiyle ateş ederek çıkardı. Yaşlı adam, olayı soran polise ise Kore olmak üzere başından geçen savaşları anlattı.

Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi PTT sokak üzerinde edinilen bilgiye göre, seralarını baba ve oğluna satan Ömer A. K. (93), demirlerin ücretinin ödenmediği gerekçesiyle E.A. ve oğlu Ö.A ile tartışma yaşadı.

ÇAPA VE TÜFEKLE SALDIRDI

Ataş ailesi, ödemeyi seraları satın alırken yaptıklarını savunurken, yaşlı adam ise ilk önce çapayla saldırmaya çalıştı, ardından evinden getirdiği av tüfeğini getirdi. Bunun üzerine baba ve oğul kaçmaya başladı.

93'lük dede ortalığı birbirine kattı, sinirini kamyonet lastiğine ateş ederek çıkardı

KAMYONETİN LASTİKLERİNİ PATLATTI

Sinirini alamayan yaşlı adam, Aktaş ailesine ait kamyonete 3 el ateş ederek lastiğini patlattı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede seraların yanına gelen ekipler, olay yerinden ayrılmayan yaşlı adamın elinden tüfeği aldı.

93'lük dede ortalığı birbirine kattı, sinirini kamyonet lastiğine ateş ederek çıkardı

"KORE SAVAŞINI YAŞADIM" DEDİ

Bu sırada polisin olayla ilgili sözlü ifadesine başvurduğu Ömer A. K., katıldığı savaşları ve yaşadığı olayları baştan sona anlattı. Zaman zaman da öfkelenen yaşlı adam, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yaşlı adam, polis merkezine götürüleceği sırada da gazetecilere "Kore savaşını yaşadım." dedi.

Ömer A. K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kepez, Polis, Kore, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı - Son Dakika
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