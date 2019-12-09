Son Dakika Haberleri: Tüfek ve tabancalar ele geçirildi
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Tüfek ve tabancalar ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman'da, yunus polis ekipleri ile huzur timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinden tüfek ve tabancalar ele geçirildi.

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Adıyaman'da, yunus polis ekipleri ile huzur timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinden tüfek ve tabancalar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri ile Huzur Timleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen 4 şahıs durduruldu. Durdurulan şahıslar üzerinde 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet kartuş ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Silahlara polis ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Huzur, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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