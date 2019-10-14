Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, "Avrupa Birliği(AB) ülkeleri bizim yani Samsunumuzun dış ticaretinde ilk sıralarda yer almıyor. Demek ki yapabileceğimiz çok fazla şey var" dedi.



Samsun TSO tarafından ihracatın geliştirilmesine yönelik kalifiyeli eleman yetiştirmek için uygulanmakta olan, AB destekli, "AB- Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "KOBİ'ler için AB Pazarına Giriş-Zorluklar ve Avantajlar" konulu seminer düzenlendi. İşletmelerde tercih edilen kalifiyeli dış ticaret elemanı yetiştirilmesine ve ihracatın geliştirilmesine yönelik, Samsun TSO tarafından uygulanmakta olan, AB hibe destekli, "AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "KOBİ'ler için AB Pazarına Giriş-Zorluklar ve Avantajlar" konulu seminer düzenlendi. Eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, oda olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, firmalara rehberlik yapmayı ve yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmayı, birincil vazife olarak kabul ettiklerini söyledi.



"AB çok önemli bir pazar"



Uygulamaya koydukları AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile istihdam ve ihracat hedeflerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tüfekçi, "Bugün ise KOBİ'ler için AB Pazarına Giriş-Zorluklar ve Avantajlar konulu seminer programı ile sizlerleyiz. Samsun alternatifli üretim altyapısı ve lojistik imkanlarıyla ihracat için önemli potansiyele sahip bir şehir. Ama maalesef ihracat rakamlarımız bu potansiyelin karşılığı değil. Bu nedenle sizlerin bugün burada olması bizler için çok anlamlı. AB ülkeleri bizim dış ticaretimizde ilk sıralarda yer almıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sini teşkil etmesine rağmen, AB dünyanın en büyük ekonomileri ve ticaret aktörleri arasında yer almaktadır. Buna ilaveten büyük ve çeşitlendirilmiş pazar yapısı, sahip olduğu gelişmiş alt yapı imkanları, tüm üye ülkelerde aynı şekilde uygulanan teknik standartlar, mevcut pazar büyüklüğü ve gelecekte de sahip olacağı ticaret potansiyeli ile AB ülkemiz ve kentimiz açısından çok önemli bir pazardır" diye konuştu.



"Yapabileceğimiz çok şey var"



Avrupa Birliği'nin, yaklaşık 510 milyon tüketici kapasitesi ve kişi başı geliri ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında olmayı sürdürdüğünü kaydeden Tüfekçi, "AB'nin 17,3 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası ile dünya ekonomisinden aldığı pay yaklaşık yüzde 21 olup, ABD'nin 19,4 trilyon dolarlık GSYH'den sonra, Çin'in 12,2 trilyon dolarlık GSYH'sinden önce gelmektedir. Aynı ifadeyi tekrar kullanacağım. Avrupa Birliği ülkeleri bizim yani Samsunumuzun dış ticaretinde ilk sıralarda yer almıyor. Demek ki; yapabileceğimiz çok fazla şey var. Pazarı doğru anlayıp, kurguyu doğru planladığımızda o büyük pastadan pay almamak kaçınılmaz olacaktır. Seminerin verimli bir şekilde tamamlanmasını ve buradaki paylaşımların ihracat rakamlarımıza yansıması diliyorum" şeklinde konuştu.



"AB Pazarına girmek kolay değil, imkansız da değil"



Ardından da, Samsun TSO'nun proje ortağı Çek Ticaret Odası'ndan Dış İlişkiler Müdürü Jiri Hansl ise yaptığı konuşmada, "Bugün burada Avrupa pazarına girişi değerlendireceğiz. Avrupa pazarına girmek çok kolay değil ve çok detaylar içeriyor. Tabi ki imkansız da değil. Avrupa Pazarına girmek için Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile proje yürütmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım bugün burada güzel fikirlerle ayrılacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ise, eğitmen Kutan Fidanilarslan tarafından katılımcılara, "KOBİ'ler için AB Pazarına Giriş-Zorluklar ve Avantajlar" konusunda sunum yapıldı. - SAMSUN