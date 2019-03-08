Son Dakika Haberleri: Tüfekçi Yusuf Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapalı

Tüfekçi Yusuf Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapalı

1 saat önce

Gaziantep'te asfalt yenileme çalışması nedeniyle Tüfekçi Yusuf Bulvarını 2 gün trafiğe kapandı.

Tüfekçi Yusuf Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapalı, System.String[]
Gaziantep'te asfalt yenileme çalışması nedeniyle Tüfekçi Yusuf Bulvarını 2 gün trafiğe kapandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mezarlık Kavşağı'ndan Çıksorut Yeni Camii istikametini kullanan araç sürücüleri 8-9 Mart tarihlerinde Tüfekçi Yusuf Bulvarını kullanmamaları istendi. Bulvarın yapılacak olan asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gün kapalı kalacağını belirtilen açıklamalarda sürücülere alternatif yolların kullanılması gerektiği vurgulandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Yeni Camii, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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