Tüfekçi Yusuf Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapalı
1 saat önce
Gaziantep'te asfalt yenileme çalışması nedeniyle Tüfekçi Yusuf Bulvarını 2 gün trafiğe kapandı.
Gaziantep
'te asfalt yenileme çalışması nedeniyle Tüfekçi Yusuf Bulvarını 2 gün trafiğe kapandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mezarlık Kavşağı'ndan Çıksorut Yeni Camii
istikametini kullanan araç sürücüleri 8-9 Mart tarihlerinde Tüfekçi Yusuf Bulvarını kullanmamaları istendi. Bulvarın yapılacak olan asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gün kapalı kalacağını belirtilen açıklamalarda sürücülere alternatif yolların kullanılması gerektiği vurgulandı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:54 Kaynak: İHA
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