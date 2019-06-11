Son Dakika Haberleri: Tüfekle 2 kızını yaralayan baba tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Tüfekle 2 kızını yaralayan baba tutuklandı

7 saat önce

İzmir'de, iki kızını av tüfeğiyle yaralayan baba tutuklandı.

Tüfekle 2 kızını yaralayan baba tutuklandı, System.String[]
İzmir'de, iki kızını av tüfeğiyle yaralayan baba tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, av tüfeğiyle 2 kızına ateş ettikten sonra gözaltına alınan M.K.S'nin (45) Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği İzmir Adliyesinde tutuklandı.
Bu arada, hastanedeki tedavileri devam eden 2 kardeşin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.
Olay

Bayraklı ilçesi 1634 Sokak'ta yaşayan M.K.S'nin (45) evinden dün silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralı halde bulunan M.K.S'nin kızları S.S. (13) ile G.S. (16) sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Olayla ilgili baba M.K.S. gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:52 Kaynak: AA
Bayraklı, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öfkeli baba, annelerini döven iki kızını tüfekle vurdu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Polis ateş ederek durdurdu Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:22:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüfekle 2 kızını yaralayan baba tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]