TÜFEKLE ATEŞ AÇILAN ECZANE DAHA ÖNCE DE YAKILMAK İSTENMİŞ - Son Dakika
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TÜFEKLE ATEŞ AÇILAN ECZANE DAHA ÖNCE DE YAKILMAK İSTENMİŞ

29.05.2022 16:54

ŞANLIURFA'da, motosikletli 2 kişi tarafından içerisinde müşterilerin bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açılan eczanenin 4 ay önce de benzin dökülerek yakılmak istendiği otaya çıktı.

ŞANLIURFA'da, motosikletli 2 kişi tarafından içerisinde müşterilerin bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açılan eczanenin 4 ay önce de benzin dökülerek yakılmak istendiği otaya çıktı. Yeni görüntülerin ortaya çıktığı her 2 saldırıyla ilgili olarak polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan eczaneye cuma günü, ilaç almak için içeride bekleyen müşterilerin bulunduğu sırada plakası ve kimliği saptanmayan yüzü maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda eczanenin camları kırılırken, içeride bulunan 5 kişi ise yara almadan kurtuldu. Eczanede korku dolu anların yaşanmasına neden olay saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde koltukta oturup ilaç alma sırasını bekleyen müşterilerin ateş açılmasıyla kendilerini yere atmaları yer aldı.

4 AY ÖNCE DE BENZIN DÖKÜP ATEŞE VERİLMİŞ

5 kişinin ölümden döndüğü olayın ardından aynı eczanenin yaklaşık 4 ay önce benzin dökülerek yakılmak istendiği belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gece vakti eczanenin önüne gelen yüzü maskeli 2 kişinin benzin döktükten sonra ateşe verdiği görüldü. Eczaneye yönelik her iki saldırının ardından polis ekipleri, ismi açıklanmayan 1 şüpheliyi gözaltına alırken, 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇILAN ECZANE DAHA ÖNCE DE YAKILMAK İSTENMİŞ
TÜFEKLE ATEŞ AÇILAN ECZANE DAHA ÖNCE DE YAKILMAK İSTENMİŞ
TÜFEKLE ATEŞ AÇILAN ECZANE DAHA ÖNCE DE YAKILMAK İSTENMİŞ
TÜFEKLE ATEŞ AÇILAN ECZANE DAHA ÖNCE DE YAKILMAK İSTENMİŞ

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Kaynak: DHA

Esentepe, Benzin, Cuma, İlaç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜFEKLE ATEŞ AÇILAN ECZANE DAHA ÖNCE DE YAKILMAK İSTENMİŞ - Son Dakika
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