Tüfekle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Tüfekle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı
6 saat önce
Karaman'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:11 Kaynak: AA
Karaman'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 391. sokaktaki bir eve tüfekle ateş edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Bu sırada, evde bulunan Ayten Karaca vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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