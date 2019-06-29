Son Dakika Haberleri: Tüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - ADANA
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Tüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - ADANA

51 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Ağlıboğaz Mahallesi Feke Caddesi'ndeki evlerinde, Meryem D. (21) ile eşi Ahmet D. (24) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Meryem D. evden uzaklaştı.
Eşini yolda kovalayan Ahmet D, yanında getirdiği av tüfeğiyle Meryem D'ye ateş etti.
Karısının kafasından ağır yaralanması üzerine polisi arayan Ahmet D, "Eşimi vurdum otomobille hastaneye götürüyorum" diyerek ihbarda bulundu.
Meryem D. Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Ahmet D. de acil servisi önünde polis ekiplerince yakalandı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Meryem D, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi, gözaltına alınan Ahmet D. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Tüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:12 Kaynak: AA
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