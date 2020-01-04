Tüfekle ayağından vurulan köpeğe şefkat eli - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun İlçesi Araplı kasabasında henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahla sağ arka ayağından vurulan köpeğe kasabada yaşayan 3 arkadaş ilk müdahaleyi yaptı.



Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında yaşayan Ramazan Acıpoyraz, Emre Küçükkaradoğan ve Lokman Atıl isimli 3 arkadaş, akşam saatlerinde evlerine giderken yol kenarında acı içinde yatan köpeği gördü. Köpeğin yanına giden 3 arkadaş, köpeğin sol arka ayağından silahla vurulduğunu tespit etti. Köpeği alarak evlerine götüren 3 arkadaş, burada köpeğin yarasını temizleyerek kırılan ayağını tahta parçalarıyla sardı. Köpeğin karnını doyurup ve bir nebze olsun acısını dindiren 3 arkadaş, yaralı köpeği geniş çaplı kontrol için Sorgun'da bir veteriner hekime teslim etti. Köpeğin kırılan ayağı veteriner hekim tarafından ameliyat edildi. - YOZGAT