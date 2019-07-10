Tüfekle bekçileri yaralayan şüpheli tutuklandı
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GAZİANTEP'te, görev yapan 3 çarşı ve mahalle bekçisini tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, görev yapan 3 çarşı ve mahalle bekçisini tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Geçen Perşembe günü Münifpaşa Mahallesinde devriye görevi yapan 3 çarşı ve mahalle bekçisine motosiklet ile gelen 2 şüpheli av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmalara hedef olan bekçiler yaralanırken, 2 şüpheli ise tüfeği olay yerine atarak kaçtı. Olayın ardından soruşturma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları incelemesinin ardından motosikletin plakasını belirleyerek şüphelilerin Y.U. ve A.B. olduğunu saptadı. Adreslerine düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Y.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Gaziantep
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