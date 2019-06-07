Son Dakika Haberleri: Tüfekle bir kişiyi yaralayan genç yakalandı
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Tüfekle bir kişiyi yaralayan genç yakalandı

1 saat önce

Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Tüfekle bir kişiyi yaralayan genç yakalandı, System.String[]
Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde 2 gün önce sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Y.S. (24) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen F.D.'yi (20) bu sabah yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:48 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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