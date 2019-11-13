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Tüfekle fotoğraf çekerken, annesini vurdu

7 saat önce

NİĞDE'de, M.G. (19), fotoğraf çekmek için eline aldığı av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla basınca annesi Dursun G.'nin (50) vurularak, yaralanmasına neden oldu.

Tüfekle fotoğraf çekerken, annesini vurdu, System.String[]

NİĞDE'de, M.G. (19), fotoğraf çekmek için eline aldığı av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla basınca annesi Dursun G.'nin (50) vurularak, yaralanmasına neden oldu.

M.G., Çamardı ilçesi Bereketli Mahallesi'ndeki evlerinde, sosyal medyada paylaşmak için ruhsatsız av tüfeği ile poz vererek, fotoğraf çekmek istedi. İddiaya göre, M.G. yanlışlıkla tetiğe bastı. Tüfekten çıkan mermi aynı odada bulunan anne Dursun G.'nin karnına isabet etti.Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dursun G.'yi ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Dursun G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, M.G. gözaltına alınarak, Çamardı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Bereketli, Çamardı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:12 Kaynak: DHA
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