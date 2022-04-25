Tüfekle havaya ateş açan maganda polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Tüfekle havaya ateş açan maganda polisi alarma geçirdi

25.04.2022 23:35
Tüfekle havaya ateş açan maganda polisi alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan maganda polisi alarma geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan maganda polisi alarma geçirdi.

Olay, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla İshaklı ışıklara gelen H.K., aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra olay yerine 30 metre mesafede Kolbastı Çıkmazı'nda tüfeği çalılıkların arasına sakladıktan sonra aracına binerek kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi, çalılıkların arasında yaptıkları aramada tüfeği buldu. Ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Tüfekle havaya ateş açan maganda polisi alarma geçirdi
Tüfekle havaya ateş açan maganda polisi alarma geçirdi
Tüfekle havaya ateş açan maganda polisi alarma geçirdi
Tüfekle havaya ateş açan maganda polisi alarma geçirdi

YORUMLAR
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Şehit onbaşı kabri başında anıldı Şehit onbaşı kabri başında anıldı Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüfekle havaya ateş açan maganda polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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