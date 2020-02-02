Tüfekle hedefe ateş açınca kazara kendini vurdu - Son Dakika

Tüfekle hedefe ateş açınca kazara kendini vurdu
6 saat önce
Samsun'da tüfekle hedefe ateş açan bir kişi, kazara kendini vurarak hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
Samsun'da tüfekle hedefe ateş açan bir kişi, kazara kendini vurarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.S. (28) pompalı tüfekle hedefe ateş açtığı sırada kazara kendini sol göğsünden vurarak yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.S. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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