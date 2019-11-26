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Tüfekle intihar etti

6 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bunalıma giren Ali K. (44), av tüfeğiyle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bunalıma giren Ali K. (44), av tüfeğiyle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Kemalpaşa'nın kırsal Yenmiş Mahallesi'nde yaşayan Ali K., evinde av tüfeğiyle başına ateş etti. Gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali K.'nin öldüğü belirlendi. Ali K.'nin cenazesi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Ali K.'nin cenazesi daha sonra yakınlarına teslim edilip, Yenmiş Mahallesi'nde toprağa verildi.


Kemalpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
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