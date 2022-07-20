Tüfekle intiharda kan donduran cinayet iddiası

Acılı anne: "İnsan kendisini pompalı tüfekle boynundan vuramaz"

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 arkadaşıyla birlikte olduğu sırada pompalı tüfekle intihar ederek canına kıydığı ileri sürülen Mahmut Kaplan'ın ailesi, çocuklarının cinayete kurban gittiğini iddia etti. Pompalı tüfekle boynundan vurulan Kaplan'ın annesi Döndü Kaplan, "İnsan kendisini pompalı tüfekle boynundan vuramaz" dedi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Hacıbaba Mahallesi'nde 6 Temmuz günü gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 19 yaşındaki Mahmut Kaplan, arkadaşları Cesur K. ve Kadir K. ile birlikte evinden ayrıldı. Kadir K.'nın evine alkol almaya giden 3 arkadaş, evde bir süre vakit geçirdi. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada evdeki pompalı tüfeği alan Kaplan'ın boyun kısmına ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü. Askere gitme hazırlığı yapan Kaplan kanlar içinde kalarak yere yığılırken, arkadaşları Cesur K. ve Kadir K. büyük şok yaşadı. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın 2 tanığı serbest kaldı

Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri Cesur K. ile Kadir K.'nın ifadesini aldı. İfadelerinde Mahmut'un kendilerinden önce eve girdiğini ve olay esnasında evde olmadıklarını ileri süren 2 arkadaş, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

İntihar denilen olayda cinayet iddiası

Olayın intihar olarak görülmesine tepki gösteren Kaplan ailesi, ortaya kan donduran bir iddia attı. Mahmut'un ölümüne neden olan pompalı tüfek saçmalarının kafasına değil boyun bölgesine geldiğini aktaran aile, olayın intihar değil cinayet olduğunu ileri sürerek yetkilere olayın araştırılması için çağrı yaptı.

"İnsan kendisini pompalı tüfekle boynundan vuramaz"

Oğlunun aklı başında bir çocuk olduğunu söyleyen anne Döndü Kaplan, oğlunun intihar etmeyeceğini vurguladı. Oğlunu iki arkadaşının evden gelip alıp gittiklerini aktaran Kaplan, "Arkadaşlarıyla alkol içmeye diye gittiler. Sonra gece 2'de arayıp oğlumun intihar ettiğini söylediler. Oğlum kesinlikle intihar etmedi. Oğlumu öldürdüler. Bir insan kendisini pompalı tüfekle boynundan vuramaz. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Suçlu cezasını çeksin" ifadelerini kullandı.

"Bir metrelik silahla insan nasıl intihar eder?"

Abla Esra Kaplan ise küçük kardeşinin iki arkadaşı tarafından evden zorla götürüldüğünü iddia etti. Kardeşinin evden gitmeye gönüllü olmadığını aktaran Kaplan, "Kardeşimi götürmelerinden bir saat sonra şüphelendiğimiz arkadaşının annesi bizim gelini arayıp 'Gelin kardeşinizin ölüsünü alın' diyor. Bize 'Oğlunuz kafasına sıktı öldü' dediler. Ancak bizim oğlumuz kafasına sıkmadı. Bizim oğlumuzu arkadaşı öldürdü. Oradan da kaçarak gitti. Bunu bütün komşular gördü. Kardeşim normalde böyle bir şey yapacak insan değil. Boyun bölgesinden bir metre silahtan insan kendi kendine sıkıp da öldüremez. Bir metrelik silahla insan nasıl intihar eder? Kafasına ve yüzüne sıkmamış. Tam ense bölümünden nasıl sıkmış. Biz adalet istiyoruz. Kimse pompalı tüfekle kendi kendini öldüremez. Benim kardeşimi öldürüp üstünü kapattılar. Bu olay araştırılsın. Gerçek ortaya çıkarılsın" diye konuştu.