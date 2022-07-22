Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü - Son Dakika
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Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü

22.07.2022 09:54
Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü

ERZURUM'da arkadaşları ile gittiği arazide av tüfeği ile atış yapmak isterken kazara kendisini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren (35), yaşamını yitirdi.

ERZURUM'da arkadaşları ile gittiği arazide av tüfeği ile atış yapmak isterken kazara kendisini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren (35), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Yakutiye ilçesi Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren ile arkadaşları M.G.U. ve A.U., bir kafede oturduktan sonra av tüfeği ile atış yapmak için araziye gitti. Burada iddiaya göre kazara kendini göğsünden vuran Gölveren, ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Gölveren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gölveren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili M.G.U. ve A.U.'nun ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Araştırma, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü - Son Dakika
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