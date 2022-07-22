Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü (2) - Son Dakika
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Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü (2)

22.07.2022 20:40
Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü (2)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ELİF'İN ÖLÜMÜNE 2 TUTUKLAMAErzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ELİF'İN ÖLÜMÜNE 2 TUTUKLAMA

Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Mesliha Gezen Uçar ile serbest veteriner hekim Abdullah Uçar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği Uçar çifti, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ELİF KENDİNİ VURDU' İDDİASIMesliha Gezen Uçar ile Abdullah Uçar'ın emniyetteki ifadelerinde Elif'in kendini vurduğunu iddia ettikleri öğrenildi. Terminal caddesinde buluşarak atış yapmaya gittiklerini söyleyen Uçar çifti, şişeleri dizerek atış yaptıklarını, Elif'in havalı tüfeği kurarken kendisini göğsünden vurduğunu söyledikleri belirtildi. Elif Gölveren'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mesliha Gezen Uçar ile Abdullah Uçar'ın resmi nikah kıydıkları önümüzdeki günlerde de düğün yapacakları öğrenildi.

Hayatını kaybeden araştırma görevlisi Elif Gölveren ise yarın Erzurum'un Aşkale ilçesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Güncel, Son Dakika

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