Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isteyen çocuğun, tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesinin ölümüne neden olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Tüfekle kendi fotoğrafını çekmek isteyen çocuğun kazara annesini öldürdüğü iddiası - Son Dakika

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