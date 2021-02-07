Tüfekle köpeği yaralayan caniden skandal sözler: Gören de adam öldürdük sanır - Son Dakika

Tüfekle köpeği yaralayan caniden skandal sözler: Gören de adam öldürdük sanır

07.02.2021 15:38

Çorum'da av tüfeğiyle ateş açarak sokak köpeğini ağır yaralayan Mehmet K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı köpek tedavisi için barınağa götürülürken şüpheli ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Mehmet K. iş yerinin yakınında bulunan ve kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Köpek tüfekten çıkan saçmaların sırt kısmına isabet etmesi sonucu yaralanırken Mehmet K. bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ekipleri ile belediyeye bağlı barınak görevlileri sevk edildi.

CANİLİĞİNİ NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Polis ekipleri Mehmet K.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı köpek de götürüldüğü barınakta tedaviye alındı. Veteriner hekim eşliğinde tedavisi süren köpeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürülen Mehmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi.

Tüfekle köpeği yaralayan caniden skandal sözler: Gören de adam öldürdük sanır
Tüfekle köpeği yaralayan caniden skandal sözler: Gören de adam öldürdük sanır
Tüfekle köpeği yaralayan caniden skandal sözler: Gören de adam öldürdük sanır
Tüfekle köpeği yaralayan caniden skandal sözler: Gören de adam öldürdük sanır
Tüfekle köpeği yaralayan caniden skandal sözler: Gören de adam öldürdük sanır

Köpek, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüfekle köpeği yaralayan caniden skandal sözler: Gören de adam öldürdük sanır - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • can dostlarımız: aynısını sen yaşarsın inşaallah . evet o adam degil bir hayvan ve canlı . canlı ne demek acaba bilir misin . Allah 3 tür canlı yaratmıştır. insan, hayvan ve bitki . bu dünya 3 canlı türünün de ortak malı yani hepimizin . ve bütün canlıların yaşamaya hakkı var bu dünyada. bunu öğrenmiş ve bilmiş olsaydın keşke bu yaşına kadar boş yaşamıssın ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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