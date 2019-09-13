Tüfekle market soyan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı, biri askerde çıktı

KONYA'da, pompalı tüfek ve bıçakla markete girip ateş açarak kasadaki 500 TL ile cep telefonunu alıp kaçan 4 kişiden 3'ü polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin vatani görevini yapmak için askere gittiği ortaya çıktı.

Olay, 30 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Kovanağzı Caddesi'nde Suriye uyruklu kişinin işlettiği markette meydana geldi. Pompalı tüfek ve bıçakla markete giren 4 kişi, içeride rastgele ateş açıp, kasadaki 500 TL ile Suriye uyruklu müşterinin cep telefonunu alarak kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki 20 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis şüphelilerin Mustafa T. (19), Serkan T. (20), Murat Ş. (19) ve Umut D. (20) olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin aynı gün, o bölgedeki Çeçenistan Caddesi'nde yolda karşılaştıkları kişiden sigara isteyip, tüfekle yere ateş ettiklerini ve ateşin ardından da bu kişinin korkup kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis ekipleri, dün düzenledikleri operasyonla Mustafa T. (19), Serkan T. (20) ve Murat Ş.'yi (19) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ilk ifadesinde parasız kaldıkları için soygunu gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Diğer şüpheli Umut D.'nin ise 5 Eylül günü vatani görevini yapmak için askere gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.