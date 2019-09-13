Tüfekle market soyan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı, biri askerde çıktı (2)
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3 KİŞİ TUTUKLANDI Konya'da, pompalı tüfek ve bıçakla markete girip ateş açarak kasadaki 500 TL ile cep telefonunu alıp kaçan 4 şüpheliden Mustafa T. (19), Serkan T. (20) ve Murat Ş. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:28 Kaynak: DHA
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da, pompalı tüfek ve bıçakla markete girip ateş açarak kasadaki 500 TL ile cep telefonunu alıp kaçan 4 şüpheliden Mustafa T. (19), Serkan T. (20) ve Murat Ş. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Umut D.'nin ise olayın ardından askere gittiği belirtildi.
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