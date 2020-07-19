Tüfekle öldürülüp su kuyusuna atılan anne ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika

Tüfekle öldürülüp su kuyusuna atılan anne ve oğlu toprağa verildi

Kars'ta tüfekle öldürüldükten sonra su kuyusuna atılan anne Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ, toprağa verildi.

Kars'ta tüfekle öldürüldükten sonra su kuyusuna atılan anne Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ, toprağa verildi.

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Harakani Devlet Hastanesi morgundan yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

Anne ve oğlunun cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu sırada Karadağ ailesinin bazı yakınları sinir kriz geçirdi. Figen Karadağ'ın mezarına sarılan kızı Şeyda Meral Tekingündüz gözyaşı döktü.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.S ve A.S'nin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ, bir süre önce ev almak için İstanbul'dan Kars'a gelmiş, 8 gün önce Şehitler Mahallesi'nde ev bakan anne ile oğlundan bir daha haber alınamamıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kurulmuştu. Yapılan çalışmada anne ve oğlunun cesedi Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda bulunmuştu.

Karadağ, Kars, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüfekle öldürülüp su kuyusuna atılan anne ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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