Tüfekle Oynarken 13 Yaşındaki Arkadaşını Yaraladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde havalı tüfekle oynayan çocuk, kazayla 13 yaşındaki arkadaşını yaraladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde havalı tüfekle oynayan çocuk, kazayla 13 yaşındaki arkadaşını yaraladı.



Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesine bağlı Dereli köyünde yaşandı. 13 yaşındaki Anıl A.'nın eski Dereli Köyü İlkokulu mevkiinde dedesi Ahmet A.'ya ait havalı tüfekle kendisini yaraladığı ihbarı üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yaralanan Anıl A., bir yakını tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Yapılan araştırma neticesinde çocuğun aynı köyden arkadaşı olan M.T. ile havalı tüfekle oynadığı ve M.T.'nin tüfeği kontrol ettiği esnada tetiğe dokunması ile Anıl A.'yı karnından yaraladığı belirlendi. Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ZONGULDAK

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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