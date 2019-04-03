Son Dakika Haberleri: Tüfekle Oynarken 4 Yaşındaki Kardeşini Vurdu

Tüfekle Oynarken 4 Yaşındaki Kardeşini Vurdu

51 dakika önce

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki bir çocuk, evde oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu 4 yaşındaki kardeşini vurarak öldürdü.

Tüfekle Oynarken 4 Yaşındaki Kardeşini Vurdu, System.String[]
Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki bir çocuk, evde oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu 4 yaşındaki kardeşini vurarak öldürdü.

Olay Afyonkarahisar'ın Sahipata mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki B.G.B., evde bulanan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. B.G.B.'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar o sırada yanında bulunan 4 yaşındaki kardeşi U.B.B.'ye isabet etti. Ağır yaralanan küçük çocuk, ailesinin haber etmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakında bulanan özel bir hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki U.B.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:15 Kaynak: İHA

Afyon, 3. Sayfa
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