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Tüfekle oynarken arkadaşını yaraladı

6 saat önce

GAZİANTEP'te tamirhanede çalışan Gökhan G., (21) pompalı tüfekle oynarken yanlışlıkla tetiğe basınca iş arkadaşı Mert Ahmet Eriş'i (14) ağır yaraladı.

Tüfekle oynarken arkadaşını yaraladı, System.String[]

GAZİANTEP'te tamirhanede çalışan Gökhan G., (21) pompalı tüfekle oynarken yanlışlıkla tetiğe basınca iş arkadaşı  Mert Ahmet Eriş'i (14) ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesinde meydana geldi. Tamirhanede çalışan iki arkadaş, iş yerinde bulunan pompalı tüfek uğraşmaya başladı. Tüfeği eline alan Gökhan G.. yanlışlıkla tetiğe dokununca çıkan saçmalar Mert Ahmet Eriş'in karnına isabet etti. Arkadaşını vuran Gökhan G., iş yerinde bulunan bir otomobille yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Silah sesini duyan esnafın haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Mert Ahmet Eriş'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastanede bekleyen Gökhan G., ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Aydınlar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:05 Kaynak: DHA
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