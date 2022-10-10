Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

10.10.2022 12:43
Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da, evin müştemilatında tüfekle oynayan M.F.A. (15) kazara tetiğe basınca vurulan arkadaşı Cumali Pekdemir (15) hayatını kaybetti, M.K. (15) de yaralandı.

KONYA'da, evin müştemilatında tüfekle oynayan M.F.A. (15) kazara tetiğe basınca vurulan arkadaşı Cumali Pekdemir (15) hayatını kaybetti, M.K. (15) de yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. M.F.A., evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken tüfekle oynamaya başladı. M.F.A.'nın, iddiaya göre, kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin koluna; Cumali Pekdemir'in de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, yaşamını yitirdi, yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. M.F.A., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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