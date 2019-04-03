Son Dakika Haberleri: Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu

Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu

29 dakika önce

– AFYONKARAHİSAR'da B.G.B.'nin (16) evde oynadığı sırada ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği kardeşi U.B.B. (4) yaşamını yitirdi.

Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu, System.String[]
– AFYONKARAHİSAR'da B.G.B.'nin (16) evde oynadığı sırada ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği kardeşi U.B.B. (4) yaşamını yitirdi. 

Olay saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. B.G.B., iddiaya göre evde bulunan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. B.G.B.'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar o sırada yanında bulunan  kardeşi U.B.B.'ye isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, ailesinin haber etmesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. U.B.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis B.G.B.'yi gözaltına aldı. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:32 Kaynak: DHA

Afyon, Güncel
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