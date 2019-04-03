Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu
29 dakika önce
Afyonkarahisar'da, evde av tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 4 yaşındaki kardeşini vurdu.
Afyonkarahisar
'da, evde av tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 4 yaşındaki kardeşini vurdu.
Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki B.G.B, Sahipata Mahallesi'ndeki evlerinde av tüfeğiyle oynarken silah ateş alınca kardeşi U.B.B. yaralandı.
Ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:01 Kaynak: AA
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