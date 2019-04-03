Son Dakika Haberleri: Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu

Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu

29 dakika önce

Afyonkarahisar'da, evde av tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 4 yaşındaki kardeşini vurdu.

Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu, System.String[]
Afyonkarahisar'da, evde av tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 4 yaşındaki kardeşini vurdu.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki B.G.B, Sahipata Mahallesi'ndeki evlerinde av tüfeğiyle oynarken silah ateş alınca kardeşi U.B.B. yaralandı.

Ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:01 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenk Eren ve Işın Karaca Kazanamadığı İçin Yaptırdığı Parkı Yıktıran Muhtar'a Tepki Gösterdi Khabib'in Menajeri Ali Abdelaziz, McGregor'a Ateş Püskürdü: Sen Bir Tecavüzcü ve F....enin Tekisin Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı Oyuncu Billur Kalkavan'dan Pes Dedirten Açıklama: Sevgilimin Çocuk Yapacağı Kadını Ben Seçerim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 20:30:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]