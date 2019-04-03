Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu

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Cenk Eren ve Işın Karaca Kazanamadığı İçin Yaptırdığı Parkı Yıktıran Muhtar'a Tepki Gösterdi

Khabib'in Menajeri Ali Abdelaziz, McGregor'a Ateş Püskürdü: Sen Bir Tecavüzcü ve F....enin Tekisin