Tüfekle oynarken kazara arkadaşını yaralayan çocuk gözaltına alındı - Son Dakika

İ.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancaya el konuldu.

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan M.A.G, yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

İddiaya göre, merkeze bağlı Çayırbağ beldesindeki köy odasında İ.Ç. (15), dedesinden kalma av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan arkadaşı M.A.G'yi (14) vurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi

Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı

Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin